Durante la mañana de este viernes 24 de octubre, Luis García, un trabajador municipal de 57 años, perdió la vida de forma repentina mientras cumplía sus tareas en el departamento Santa Lucía. El hombre, que se desempeñaba en el área de limpieza, se descompensó mientras trabajaba en una acequia ubicada sobre la calle Roque Sáenz Peña, pasando la intersección con Colón.

El ayudante fiscal César Recio, en diálogo con Canal 13 San Juan, explicó cómo ocurrieron los hechos y cuáles fueron las primeras conclusiones de la investigación. “Alrededor de las 9:30 horas el hombre se encontraba trabajando en las acequias y sus compañeros dijeron que comenzó a sentirse mal, que se paró, pero finalmente se terminó descompensando”, detalló.

De acuerdo a lo informado, el personal del 107 llegó rápidamente al lugar y le practicó maniobras de reanimación, aunque sin éxito. “La gente que llegó en la ambulancia le realizó RCP, pero ya estaba fallecido”, señaló Recio.

La médica legista que intervino en el caso examinó el cuerpo en el lugar y no halló signos de violencia. “La hipótesis dice que fue una muerte natural. No hay violencia en su cuerpo, por lo cual entendemos que fue una muerte natural”, explicó el fiscal.

El funcionario indicó que, pese a la evidencia inicial, se activó el protocolo correspondiente. “Estamos en protocolo y esperamos los resultados de la autopsia”, agregó.

En cuanto a las posibles causas, Recio comentó que la familia de García manifestó que desconocía que el hombre padeciera problemas de salud, aunque sus compañeros mencionaron que días atrás había tenido molestias. “Los familiares nos manifestaron que desconocían que tuviera algún tipo de afección cardíaca, pero sus compañeros nos dijeron que hacía días había tenido un dolor en el pecho”, precisó.

El lugar fue perimetrado y personal de Criminalística trabajó en la escena para completar las pericias. La UFI de Delitos Especiales quedó a cargo de la investigación, a la espera de los resultados de la autopsia que confirmarán las causas exactas del deceso.