Durante el fin de semana que pasó, la Policía Federal Argentina (PFA) realizó una serie de allanamientos en domicilios particulares y en el Penal de Chimbas. Tras los procedimientos se cree que se llegó desbaratar por completo una banda de narcotráfico que no solo vendía drogas en las calles, sino que tenían toda una logística para meter sustancias al Penal de Chimbas.

De acuerdo a las primeras informaciones que se conocieron este lunes, la Policía detuvo a once personas en total, de este total, seis serían presos que están alojados en distintas áreas del Penal y otros cinco detenidos son personas que estaban en libertad, pero se cree que ellos eran los que le llevaban la droga a los detenidos.

El dato del allanamiento en el Penal fue confirmado por el secretario de Seguridad de la provincia, Enrique Delgado, en contacto con Diario 13 el funcionario confirmó que durante este fin de semana la PFA llegó al Penal de Chimbas. “Llevaban la correspondiente orden judicial e ingresaron a hacer el procedimiento ordenado por la Justicia Federal”, aseveró el funcionario.

Sobre la situación interna en el Penal, el secretario explicó que “al menos por el momento” no se ha dispuesto ningún cambio ni se ha dispuesto la suspensión o investigación de ninguno de los efectivos de la policía penitenciaria.

Tampoco se ha dispuesto la reubicación o traslado de ninguno de los posibles implicados en este caso. A esto se sumó que Delgado aseguró que el procedimiento policial no alteró el funcionamiento interno del Penal y tampoco hubo ningún intento de manifestación o protesta por parte de los presos.

Los detenidos

De acuerdo a los primeros datos que trascendieron, todo comenzó cuando los investigadores detectaron que una mujer identificada como Danisa Yasmín Aveiro actuaba como nexo entre el exterior y la red de venta de drogas que funcionaba en el Penal.

Se cree que Aveiro introducía estupefacientes para su pareja Cristian Jesús Latorre, quien está cumpliendo una condena en el Penal de Chimbas. En el allanamiento que realizaron en la celda de este preso encontraron que tenía 47 gramos de cocaína.

Además de Latorre se cree que participaban de este circuito ilegal otros internos, entre los que se nombraron fueron Leonardo Jesús Arias, ya condenado por narcotráfico, y Sebastián Humberto Tobal, quien cumple condena de 20 años de prisión por el crimen de Ángel “Huevito” Amado que ocurrió en 2015. A este hombre, al que todos consideran como “jefe” del pabellón, le secuestraron una importante cantidad de pastillas en la celda 104.

La red incluía a familiares y visitas que ingresaban droga y dinero:

María Fernanda Ormeño, pareja de Tobal, en cuya vivienda encontraron 425 gramos de marihuana, una pistola 9 mm, pastillas y nueve celulares.

Carlos Alberto Ormeño, pariente de Fernanda, preso por robo, acusado de vender la droga que supuestamente le entregaba su pareja Rocío Rojas durante las visitas. A Rojas le secuestraron 47 gramos de cocaína, una balanza de precisión y una campera similar a las que usa el personal penitenciario.

Gustavo Martín Chávez Ganga, condenado por tráfico de drogas, también sospechado de comercializar dentro del penal.

El mediagüino Franco Mario Escoda (4 años y 3 meses de condena) y su madre Sonia Graciela Ontiveros, señalados como partícipes en la logística de la banda.

Ricardo David Morales, a quien le incautaron cocaína y marihuana.

Rocío Rojas fue la única que recuperó la libertad, tras el pedido de su abogado Claudio Vera, debido a su estado de salud.

La pesquisa continúa. Leonardo Saavedra, señalado como presunto proveedor, permanece prófugo junto a dos mujeres de apellidos Silva y Luna y un hombre de apellido Garrido.