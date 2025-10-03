A 10 días del trágico incendio en una precaria vivienda de 25 de Mayo, donde una niña de 7 años perdió la vida, cómo sigue Danisa Agüero, la mamá de 24 años que sufrió graves quemaduras. Este jueves se emitió un nuevo parte médico donde informan cómo avanza el estado de salud de la joven mujer, que continúa internada en el Hospital Marcial Quiroga.

Desde el nosocomio informaron a Canal 13 que la mujer tiene una infección en sus quemaduras que permanece activa, por lo que se la está tratando con antibióticos y la controlan muy de cerca. Para determinar cuál es el tipo de bacteria u hongo que está causando la infección, se le realizaron cultivos cutáneos, es decir, muestras de la piel para llevarlas a estudio.

En cuanto a su estado de salud, su presión, pulso y circulación de la sangre está estable, lo que esto indica una buena señal. Con respecto a la respiración, es mucho más estable aunque las heridas, desde el punto de vista médico, son importantes y por ello se vigila constantemente.

Cómo fue el accidente

El trágico hecho ocurrió el día martes 23 de septiembre en horas de la madrugada. En una precaria casa vivía Danisa Agüero de 24 años junto a su hija de 7 años y un pequeño de un año y medio. En la casa no contaban con suministro de luz, por lo que se iluminaban con velas. Una de ellas cayó en un acumulado de ropa, lo que inició el fuego. La familia estaba durmiendo y la pequeña fue quien dio aviso a su mamá de la propagación del fuego.

Debido a la intensidad de las llamas, la mujer decidió arrojar a su bebé por la ventana para ponerlo a salvo del fuego, mientras que, al intentar sacar a su hija del lugar sufrió graves quemaduras y la niña no pudo ser salvada, falleciendo de esta trágica forma.