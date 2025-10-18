Un hombre fue asaltado por dos mujeres cuando estaba regando en el frente de su casa. El hecho ocurrió en la mañana de este viernes en inmediaciones de calle General Acha, en Capital. El jubilado de 76 años fue sorprendido por estas dos mujeres y, con el pretexto de que les convide agua, le robaron.

Las dos mujeres se acercaron para pedirle agua y luego lo tomaron del cuello. Le robaron la suma de $6.000 que el jubilado tenía en su bolsillo. Luego de emprender su huida, fueron capturadas por la policía en el barrio Costa Canal 1.

Fueron identificadas como Evelin Heredia y Nadia Marcoleta. La policía pudo capturarlas después de una persecución en el barrio capitalino.

La Unidad Fiscal de Flagrancia, a cargo del Dr. Carrizo, dispuso el inicio del procedimiento de flagrancia y la detención de las acusadas. Las mujeres quedaron a disposición de la justicia acusadas de robo.