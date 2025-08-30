Con un frondoso prontuario delictivo, conducía una moto sin casco y fue detenido
Un hombre de 50 años fue aprehendido por la policía en Pocito cuando circulaba en moto sin documentación ni medidas de seguridad. El detenido, con antecedentes por robo, quedó alojado en la comisaría 25.
Un operativo de control en la localidad de Pocito derivó en la detención de un motociclista que circulaba en infracción y que además contaba con antecedentes penales.
El procedimiento fue realizado por personal del Grupo de Apoyo Motorizado (G.A.M.), quienes interceptaron a un hombre identificado como Toledo López Héctor, de 50 años, que manejaba una motocicleta sin contar con la documentación requerida ni las medidas básicas de seguridad.
Según informaron fuentes policiales, el conductor no presentó licencia de conducir, cédula identificatoria del rodado, seguro obligatorio ni chapa patente, además de carecer de espejos retrovisores. Por estas infracciones, el vehículo fue retenido y trasladado a la Comisaría 25° en guarda provisoria.
Al constatar la identidad del individuo, los efectivos verificaron que poseía antecedentes penales por robo doblemente agravado y tentativa de robo doblemente agravado. En consecuencia, fue aprehendido y trasladado a la Comisaría 25°, donde quedó alojado a disposición de las autoridades judiciales.