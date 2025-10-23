Un grave siniestro vial se registró en la mañana de este jueves en el departamento Angaco y tuvo como protagonista a un conductor que manejaba con más de cuatro veces el límite permitido de alcohol en sangre. El hecho ocurrió alrededor de las 6:30, sobre calle Aguilera, entre Zapata y Nacional, según informaron fuentes policiales.

El conductor fue identificado como Pedro Reinoso, de 47 años, quien circulaba a bordo de una camioneta Ford F100 (dominio TLT895) acompañado por Marcelo Mauricio Laciar Olivera. Ambos se desplazaban de oeste a este cuando, por razones que se investigan, Reinoso perdió el control del vehículo, se desvió hacia la banquina sur y terminó impactando violentamente contra un eucalipto.

A raíz del fuerte choque, el acompañante debió ser asistido por personal de emergencias médicas y trasladado al Hospital Rawson para la realización de estudios.

Minutos después, efectivos de la Comisaría 20ª, a cargo del Cabo 1º Marcelo Paredes, realizaron el test de alcoholemia al conductor, que arrojó un resultado de 2,32 gramos por litro de alcohol en sangre, una cifra muy por encima del máximo legal permitido (0,5 g/L para conductores particulares).

Por el nivel de intoxicación, Reinoso quedó a disposición de la Justicia de Faltas y podría enfrentar sanciones severas por conducción en estado de ebriedad.