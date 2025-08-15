El pasado domingo un hombre falleció tras chocar en su bicicleta contra un camión del TC en 9 de julio. El camión, vinculado a la logística del Turismo Carretera, atropelló a un hombre que circulaba en bicicleta, quien se había cruzado de carril. Tras la investigación, se conoció que el hombre, identificado como Jorge Elizondo, tenía casi el sextuple de alcohol en sangre permitido.

Según informaron fuentes judiciales a 0264 Noticias, las pericias de alcoholemia revelaron que Elizondo tenía 2,9 gramos de alcohol por litro de sangre, casi seis veces más del máximo permitido para conducir. Testigos señalaron que la bicicleta se desplazaba por el medio de la ruta e invadió el carril contrario, momento en el que fue embestida por el camión que regresaba de la competencia en el autódromo El Villicum.

El vehículo era conducido por Oscar Merello, quien fue demorado de manera preventiva tras el hecho. Sin embargo, el test de alcoholemia practicado al chofer dio resultado negativo y, tras la investigación inicial, el Ministerio Público Fiscal determinó que no existían elementos para imputarlo.

El caso generó gran repercusión debido a la magnitud del impacto y al contexto en el que se produjo. Las autoridades recordaron la importancia de respetar las normas de tránsito y evitar circular bajo los efectos del alcohol, ya que se trata de una de las principales causas de siniestros viales con consecuencias fatales.