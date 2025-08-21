En horas de la tarde, las siete familias que vivían en una parte del predio del Aeroclub en Pocito, fueron desalojadas. Estas personas ya fueron notificadas con antelación y durante la tarde, las autoridades judiciales ejecutaron el desalojo.

El conflicto se volvió histórico en el Aeroclub de Pocito. Siete familias aseguran que han vivido en el predio por más de 60 años se encontraban en riesgo de desalojo. Según explicaron los involucrados, entre los residentes se incluyen personas que han crecido y criado a sus hijos y nietos en el lugar.

“Seguimos acá desde hace aproximadamente 60 años. Hemos luchado para resolver la situación y nunca nos han dado una solución. Vivo aquí y me gustaría que este lugar sea parte de nuestra historia familiar”, expresó Miguel Quilpatay. Añadió que sus nietos e hijas también han compartido buena parte de su vida en el Aeroclub, destacando la importancia emocional del predio para la familia.

“Nos quieren sacar a la calle, y nos amenazaron con traer a la policía”, aludió. Incluso señaló que hablaron con el gobernador, pero no hay solución. En esta línea mencionó que ellos no tienen dónde ir. “Queremos que nos den una solución”, expresó el hombre de 68 años.

El conflicto comenzó cuando la Dirección Provincial de Aeronáutica y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) indicaron que, por razones de seguridad, no puede haber obstáculos cerca de los extremos de la pista, donde aterrizan aviones de gran porte. En este marco, les indicaron que deben dejar de manera inmediata el predio donde viven.

Son siete familias que viven aquí, con alrededor de 30 niños que asisten a la escuela. "Si nos desalojan, no sabemos a dónde ir. No somos problemáticos, solo queremos seguir viviendo en un lugar que ha sido nuestro hogar por generaciones”, sostuvo Cecilia Quilpatay. Además, señaló que todo sucedió sin previo aviso.

Tras ello Fabián Vega quien es oficial de Justicia sumó que "La familia fue notificada hace 9 meses de esta medida" agregando que se intentaron soluciones extrajudiciales durante los últimos años, pero sin éxito. “La orden se tiene que cumplir”, señaló Vega. En esta línea aludió a que están buscando soluciones y que darán intervención a la Dirección de menores y adolescentes.

“Por la reglamentación, a cierta medida de los extremos de pista no puede haber ningún tipo de obstáculo. Esto se establece para la seguridad de los vuelos”, explicó Nicolás Alemañi, abogado del aeroclub. El mismo abogado detalló que este proceso comenzó hace más de dos años y dijo que las familias contaban con un contrato de comodato, es decir, un préstamo temporal del sector del predio, que se había ido prorrogando, pero que no les otorga un derecho de permanencia indefinido.

Entre los datos que brindó es que ya hay otros casos donde debieron actuar en el predio, pero solo esta familia no quiere retirarse. “Toda la prueba documental se ha discutido en el juicio y lamentablemente ellos no han podido acreditar un derecho legal para permanecer en el lugar”, afirmó.

Autoridades del Aeroclub, en comunicación con Diario 13 indicaron que “es una situación angustiante para todos. Responde a un requerimiento de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) que prohíbe que haya un domicilio en esa ubicación”. Tras ello mencionaron “Hace tiempo hemos sido emplazados y luego del accidente que ocurrió en San Fernando, Provincia de Buenos Aires, la ANAC se puso muy firme y luego de una inspección nos dieron 30 días para cerrar completamente el perímetro del aeródromo”.