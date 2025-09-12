Un violento episodio ocurrido este martes por la tarde en las inmediaciones del Hipermercado de Av. Circunvalación y Scalabrini Ortiz, en San Juan, terminó con denuncias cruzadas, un repartidor de Pedidos Ya detenido y la polémica por el accionar de un supuesto policía fuera de servicio que habría disparado su arma contra el trabajador. Para esclarecer el hecho, Canal 13 charló con Cristian Guevara quien es delegado de los repartidores de Pedidos Ya.

De acuerdo con las primeras versiones, el conflicto comenzó con una discusión de tránsito entre el repartidor y un automovilista que manejaba un vehículo color borravino. Testigos relataron que el conductor del auto persiguió al motociclista hasta alcanzarlo en una esquina, donde se produjo un forcejeo. En las imágenes que circularon en redes sociales se observa al repartidor caído en una cuneta mientras el automovilista lo empuja. Luego, el hombre regresó a su vehículo, abrió la guantera y extrajo un arma de fuego, aparentemente una pistola 9 mm. Según testigos, apuntó al joven delivery y hasta se habría escapado un disparo.

El delegado de los repartidores de Pedidos Ya, cuestionó duramente el operativo policial. “Mi compañero está detenido todavía. A él lo empujaron, lo tiraron de la moto y lo apuntaron en la cabeza. Hay videos que muestran al automovilista sacando el arma. Incluso dicen que disparó. Y, sin embargo, al que detuvieron fue al delivery”, expresó.

El delegado describió lo ocurrido como un procedimiento “desproporcionado”: “Mandaron 30 policías para detener a un repartidor. Si había denuncias cruzadas, lo lógico era detener a los dos, pero no fue así. Da la impresión de que hubo preferencia por ser policía”, afirmó.

Guevara también mencionó la inseguridad que padecen quienes trabajan en la aplicación: “Hace dos semanas a un compañero le pusieron un cuchillo en la garganta, le hicieron poner la huella y le vaciaron la cuenta bancaria". Por ello señaló: "Estamos cansados. Hace un mes presentamos una nota pidiendo seguridad, pero no tenemos respuesta. Salir a trabajar en estas condiciones es muy difícil”, sostuvo.

Respecto a la supuesta arma blanca que habría tenido el repartidor, Guevara aclaró: “Él cayó en la cuneta cuando lo empujaron. Tal vez intentó defenderse con un cuchillo, pero en ningún momento lo usó para atacar. Los videos no muestran eso. Lo que sí muestran es al automovilista con un arma de fuego, apuntándole varias veces en la cabeza”.

Según trascendió, el conductor del vehículo sería sargento de la Policía, aunque estaba vestido de civil y fuera de servicio. “Nunca se identificó como policía. Sacó un arma, apuntó y, según dicen, disparó. Eso es gravísimo. No puede pasar desapercibido”, enfatizó Guevara.

Pero este hecho, para ellos no es aislados ya que Guevara mencionó que hay un conflicto constante entre delivery y policias. Él mismo señalo que “Me radiaron la moto por no tener la gomita en el pedalín”, por lo que vislumbra controles excesivos a su sector. En esta línea sumó: “Voy a poner un abogado y seguramente mi compañero cuando salga también tienen que poner su abogado para para el accionar”.



La causa quedó radicada en la UFI Genérica, que deberá determinar responsabilidades. El repartidor continúa demorado y su defensa prepara una estrategia legal. En tanto, el delegado confirmó que también evalúan presentar una denuncia contra el accionar policial: “Esto no puede quedar así. Fue un procedimiento irregular y un abuso contra un trabajador”, concluyó.