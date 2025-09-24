En las últimas horas se generó revuelo por el robo de una bicicleta que difundió Nicolás Pelaitay, experimentado jugador de San Martín de San Juan, en sus redes sociales. El deportista contó a este medio que él no fue la víctima sino que se solidarizó para difundir la foto del rodado.

El episodio ocurrió alrededor de las 18:30 del pasado martes 23 de septiembre, en las inmediaciones del San Juan Pádel Club. Dicho establecimiento está situado sobre calle Batalla de Suipacha entre Avenida Córdoba y Avenida José Ignacio de la Roza.

El futbolista relató a Diario 13 que él se encontraba entrenando a un grupo de chicos dentro del club, cuando de un momento a otro empezó a escuchar gritos. Se trataba del dueño del lugar que vio desde una posición elevada, como un desconocido intentaba robar una bicicleta.

Si bien los gritos alertaron a todos los presentes, el delincuente pudo tomar posesión del rodado y darse a la fuga. El afectado es el padre de unos de los participantes de la clase de Pelaitay, quien estaba a escasos metros del lugar donde se produjo el robo.

De esta forma, por más que medios locales afirmaron que la víctima del hecho fue el reconocido deportista, esto no ocurrió. Nicolás sólo se solidarizó con lo ocurrido y aprovechó el alcance de sus redes sociales para ayudar con la difusión de una imagen del rodado, para que cualquier persona que tenga algún dato pueda llamar al 911.