Confusión y misterio por la desaparición de un sanjuanino
Se trata de un hombre que había sido reportado como desaparecido el 23 de octubre en San Juan.
Es un verdadero misterio todo lo que rodea a la desaparición de Raúl Ceferino Araya en la provincia de San Juan. El hombre fue reportado como desaparecido, días después un familiar manifestó que lo habían ubicado pero lo cierto es que las autoridades lo siguen buscando.
Familiares de Araya se acercaron a una comisaría para denunciar que no lo veían ni podían contactarse con él desde el 23 de octubre. A partir de ese momento se activó el programa “San Juan Te Busca”, con el objetivo de poder ubicarlo.
En ese sentido, una persona del círculo íntimo informó a este medio que la búsqueda había terminado. Aparentemente habían conseguido comprobar que Raúl Ceferino se había alejado por voluntad propia y se había hospedado en un hotel situado en el departamento Capital.
Sin embargo, durante la mañana de este lunes desde la Policía de San Juan informaron que todavía lo siguen buscando. En ese mismo marco, otro familiar del hombre de 50 años de edad informó a Diario 13 que todavía está en contacto permanente con especialistas de Búsqueda y Rescate, ya que aún no han podido encontrarlo.