Durante la mañana de este domingo se conoció la noticia de la muerte de un joven en el interior del barrio La Estación en Rawson. Algunas horas después de confirmado el deceso, todo parece indicar que se trataría de un suicidio.

El fallecido se llamaba Emanuel Gustavo Muñoz y tenía 25 años. En la mañana de este domingo lo encontraron si vida y esto generó toda una investigación policial y judicial.

En las primeras horas, tras el deceso, se llegó a pensar que se podría tratar de un crimen porque el cuerpo del joven Muñoz tenía algunas heridas cortantes y se creyó que habría podido ser herido por un tercero. Sin embargo, hay otro dato que lleva a pensar en un suicidio y es que se cree que el muchacho se habría ahorcado.

Si bien las autoridades judiciales están esperando los resultados de las últimas pericias y de la autopsia, los investigadores creen que este joven se habría provocado la muerte.

Otro dato que contribuye a esta hipótesis y es que este muchacho tenía problemas de salud mental y posibles adicciones. Incluso, trascendió que algunas horas antes de la tragedia la familia del muchacho lo llevó al médico en donde lo derivaron para que iniciara un tratamiento.