Un joven sanjuanino fue asesinado en Chile y por el hecho ya hay cuatro personas detenidas, entre ellas un hombre de 40 años señalado como autor material. La víctima es Gabriel Olivera Silva, un artesano de 22 años nacido en la provincia que había viajado al vecino país en 2024.

El ataque ocurrió el pasado domingo en Vallenar, Región de Atacama, cuando recibió una puñalada en el tórax durante una gresca. Pese a ser trasladado al hospital local, falleció por la gravedad de la herida. La investigación está en manos de la Brigada de Homicidios de la PDI de Copiapó, que logró identificar y aprehender a los involucrados.

Según lo que declaró a Radio Sarmiento el padre de la víctima, Leonardo Olivera, el episodio quedó registrado en cámaras de seguridad. Además hubo testigos que confirmaron que el joven fue abordado por dos motos con cuatro ocupantes, tras lo cual uno de ellos le aplicó la puñalada fatal.

“Las personas que participaron en el hecho ya están detenidas. Una de ellas, mayor de 40 años, sería quien apuñaló a mi hijo”, expresó con dolor su padre. Por otro lado, también aseguró que su hijo no había tenido problemas previos en Chile ni antecedentes de ningún tipo, aunque también descartó que se tratara de un robo.