El 10 de diciembre del año pasado, salió a la luz un asesinato ocurrido en San Juan. La víctima fue un adulto mayor llamado Carlos Guillermo Crespillo, un vecino de Chimbas que vivía sólo. La persona que dio aviso a las autoridades fue su sobrino, acusado de haber participado en el crimen. En ese sentido, Canal 13 pudo tener acceso al llamado al 911 que realizó este sujeto para informar sobre el deceso del anciano.

Quien realizó este llamado fue Maximiliano Roldán, el sobrino de Crespillo quien a su vez vivía en la misma cuadra. El llamado lo hizo desde el domicilio del difunto, situado en calle Oro entre Tucumán y Ruta Nacional N°40. En ese momento, el ciudadano aseguró que se había percatado de la muerte del jubilado supuestamente al sentir un hedor proveniente del domicilio.

'Buen día, cómo le va, le llamo por una urgencia. Le explico mi vecino, por lo que veo, ha fallecido hace por lo menos más de un día. Me acerqué a la casa por el tema de que se sentía olor. Llamé y llamé, no me atendió, entré para adentro porque es un señor mayor que vive solo, lo encontré fallecido. Este masculino vivía sólo', le expresó el hombre a la operadora.

Acto seguido, la agente que lo atendió le preguntó si en el lugar habían signos de que se haya tratado de un robo o ataque contra Crespillo. Roldán contestó que no, que este hombre mayor aparentemente habría sufrido una muerte natural.

'Es un pariente mío lejano, pero no tiene hijos. Ya le avisé a mi mamá que era la que tenía parentesco con él, pero usted dígame si va a venir la policía. Yo vivo al lado. Yo veo que está tendido al lado de la cama. Parece que ha terminado de comer y ha llegado hasta ahí', le manifestó a la efectiva al otro lado del teléfono.

Luego de esto se corta la grabación de dicha llamado a la que pudo acceder este medio. Cabe destacar que tanto Roldán como su mujer, Yamila Núñez, habían sido tomados como sospechosos por el Ministerio Público Fiscal cuando comenzó la investigación. Sin embargo, con el paso de las audiencias ambos fueron desvinculados. Esto se debe a que la mayoría de las pruebas que lograron colectar, complicarían a Luis Dario Endrizzi, justamente un amigo del autor de este llamado.

A pesar de esta situación la defensora del principal acusado, la Dra. Paola Miers, ya había adelantado al móvil de Canal 13 hace algunos días que iba a apuntar nuevamente contra estas dos personas. Por ejemplo, la letrada señaló que en la escena del crimen había marcas de dos pares de zapatillas distintos y un vestido con manchas de sangre, material probatorio que no habría sido analizado.