Crimen en Villa San Patricio: cómo fue el asesinato de Díaz

En las últimas horas de este viernes 17 de octubre se registró el homicidio de un hombre quién fue ultimado a balazos en el interior de la Villa San Patricio en Chimbas. Algunas horas después del crimen del joven identificado como Matías Emiliano Díaz, las autoridades difundieron algunos detalles de cómo fue el homicidio.

De acuerdo a lo que informaron fuentes judiciales, este viernes, alrededor de las 20.30, tomaron conocimiento de que en el interior de Villa San Patricio, habría una persona de sexo masculino fallecida luego de haber recibido varios disparos de arma de fuego.

Los investigadores entrevistaron a varios vecinos de la zona, quienes refirieron que alrededor de las 20 escucharon entre tres y cuatro detonaciones de arma de fuego.

Los testigos aseguraron que el autor de los disparos fue una persona de sexo masculino que circulaba en una motocicleta por calle Formosa de oeste a este. Hasta que al llegar a la altura donde se encontraba la víctima (quien estaba en la vereda Norte de calle Formosa) efectuó los disparos.

Dos de los disparos dieron en la humanidad de la víctima quien quedó tendido en la vereda de la vivienda ubicada en calle Formosa entre la numeración 1149 y 1175 este. Además, un tercer disparo impactó sobre la pared de dicha vivienda, hallándose un proyectil deformado en el lugar.

La médica Cintia Ferreira examinó el cuerpo indicando que el mismo presenta dos heridas de bala, una de ellas en el muslo derecho con orificio de salida y la otra sobre el pliegue de axila derecha, sin orificio de salida. Se expidió orden de levantamiento de cadáver y traslado a Morgue Judicial para la realización de la autopsia.

Además secuestraron un proyectil deformado que había quedado incrustado en la pared de la vivienda del frente de la vivienda en donde murió Díaz y un pasamontañas color gris que llevaba el fallecido en el bolsillo de su campera.

Intervinieron en el caso los fiscales coordinadores Iván Grassi y Francisco Micheltorena, Fiscal en turno Sebastián Gómez y Ayudantes Fiscales Gemma Cabrera, Maximiliano Gerarduzzi y Agostina Pérez.

Versiones

Traje el crimen de este muchacho, hay distintas versiones sobre lo que pudo haber pasado. Hay quienes indican qué Diaz salió hace poco del Penal de Chimbas y no se descarta que su homicidio se haya debido a un ajuste de cuentas.

Por estas horas los investigadores están buscando al asesino que huyó en su moto. Los vecinos testigos del homicidio contaron que sería un joven de apellido Lucero el autor de los disparos.