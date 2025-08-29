DIVISIÓN RURAL /BOMBEROS / COMANDO ESTE - Rescate heroico en Villa Las Talas, Caucete

En un hecho que conmocionó a la comunidad de Villa Las Talas, personal protagonizó un rescate heroico en la mañana de ayer. Mientras realizaban recorridas por el departamento de Caucete, los efectivos observaron a un hombre agitando sus brazos de manera desesperada, alertándolos sobre una vivienda en llamas.

Al llegar al lugar, el personal policial se percató de que una vivienda de material crudo estaba envuelta en llamas y humo negro. Un familiar de la víctima les informó que su madre, Rosalba Beatriz Olmos de 55 años, se encontraba dentro de la habitación y tenía dificultades motrices y ceguera.

Sin dudarlo, uniformados y un familiar ingresaron por la ventana y rescataron a la señora Olmos, quien sufrió quemaduras en su pelo y parte de su cabeza. La rápida acción del personal policial y la posterior llegada de bomberos y personal del Comando Radioeléctrico Zona Este permitieron sofocar las llamas y trasladar a la víctima al Hospital César Aguilar para su atención médica.

El personal interviniente estuvo compuesto por el Comisario Domínguez Mario, Cabo 1° Moyano Leonardo, Cabo Algañaraz Soledad y Agente Guayana Héctor. Su accionar ha sido fundamental para salvar la vida de la señora Olmos.