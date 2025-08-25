La Brigada de Investigaciones Sur, dependiente de la División Delitos de la Dirección Judicial D-5, llevó adelante una serie de allanamientos vinculados a una causa en curso. El procedimiento se inició el 21 de agosto de 2025 en el Barrio Las Pampas, donde fue detenido un hombre identificado como “Gringo Meller”, quien quedó bajo la medida de tres meses de prisión preventiva.

Durante la investigación, una ciudadana aportó información relevante sobre hechos relacionados con el caso, lo que permitió avanzar en las diligencias. Sin embargo, el 22 de agosto, tras recuperar la libertad, el mismo sujeto volvió a ser objeto de un nuevo allanamiento con orden judicial en su domicilio, lo que derivó en una segunda detención en menos de 24 horas.

En paralelo, personal de la Brigada llevó adelante otros dos allanamientos con orden judicial en inmuebles ubicados en calle Roger Balet y Ruta 40, en el departamento Pocito, en el marco de la misma causa.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la magnitud de los hechos y la posible participación de terceros.