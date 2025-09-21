Este domingo en horas de la mañana se conoció la noticia de que un sanjuanino fue hallado sin vida dentro de una camioneta en la zona de La Heras, en la provincia de Mendoza. El hombre fue identificado como Sergio Nacenta, un reconocido productor agrícola de Pocito. En medida que avanza la investigación, se barajan dos principales hipótesis de por qué se desató el conflicto que terminó con la vida de Nacenta. Además, se confirmó la detención del primer sospechoso por este crimen.

La zona donde fue encontrado el cadáver es apuntada como una zona muy peligrosa dentro de Mendoza. El cuerpo estaba dentro de la camioneta, con una herida de bala y todas sus pertenencias. La camioneta estaba encajada en una acequia de la zona, precisamente en el cruce de la calle Paso Hondo y Recuerdo, en la localidad de El Borbollón.

La policía detuvo al principal sospechoso, un delincuente conocido como “el Mati Mat”, quien quedó a disposición de la fiscal de Homicidios, Andrea Lazo. Según la primera hipótesis que se maneja, el delincuente le disparó al vehículo en movimiento al intentar robarse a la víctima, quien se encontraba en la zona para visitar a su hijastro.

Al circular por la zona habría sido abordado por el malviviente armado, quien accionó su arma desde afuera del vehículo. El proyectil ingresó por la ventanilla trasera del lado de conductor de la camioneta e impactó en el costado izquierdo del torso de Nacenta, causándole la muerte. Asimismo, esta hipótesis se pone en duda ya que, se encontró al sanjuanino con todas sus pertenencias dentro de la camioneta.

Por otro lado, a partir de las averiguaciones que se realizaron en la escena y declaraciones de testigos, también se baraja que el delito pueda tratarse de una disputa entre personas conocidas. Esta teoría sostiene que la víctima fue citada a ese punto de Las Heras por un motivo que todavía se está investigando, donde fue abordado por un sujeto armado quien, mientras Nacenta intentaba huir en su camioneta, disparó desde afuera, de igual manera que en el relato anterior.