Un hecho insólito salió a la luz en los últimos días y tiene como protagonista a Hernán “Pecoso” Paredes, un joven que debía presentarse a declarar como víctima en una causa judicial, pero que —según su defensa— no podía hacerlo por motivos de salud. Sin embargo, las cámaras de seguridad de una vivienda en el barrio Los Zorzales, en Rivadavia, lo registraron en una situación muy distinta: intentando cometer un robo.

De acuerdo con su abogado, Paredes aún se encuentra en proceso de recuperación tras haber recibido un disparo en la cabeza, motivo por el cual no estaría en condiciones de comparecer ante la UFI Delitos Contra la Propiedad. No obstante, en los videos aportados a la Policía se lo observa saltando una reja de más de dos metros de altura para ingresar al domicilio, lo que pone en duda la gravedad de su estado.

El episodio ocurrió el pasado 7 de octubre, a plena luz del día. En las imágenes se ve cómo “El Pecoso” entra al fondo y a la galería de la vivienda, advierte la presencia de cámaras, las observa y aun así continúa su recorrido. Luego de revisar el lugar sin hallar objetos de valor, se retira saltando nuevamente la reja, según informaron fuentes policiales.

La causa

El antecedente judicial de Paredes data del 31 de mayo pasado, cuando fue herido de un disparo en la cabeza durante un supuesto intento de robo en Rivadavia. En aquella oportunidad, la fiscalía relató que dos hombres —Sergio Paredes y Luciano Ortiz— habrían intentado asaltarlo, causándole lesiones graves que lo dejaron al borde de la muerte. Ambos sospechosos fueron detenidos, formalizados e imputados por el delito de homicidio en ocasión de robo en grado de tentativa.

Sin embargo, con el avance de la investigación surgió una versión opuesta: que quien en realidad habría intentado cometer el robo era el propio “Pecoso” Paredes, y que una de las víctimas logró desarmarlo y dispararle. Esa hipótesis ahora está bajo análisis de la Justicia.