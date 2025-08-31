Un joven hombre de 26 años, identificado como Luciano Daniel Rodríguez, fue detenido por personal policial el Santa Lucía por un intento de robo. El sujeto fue capturado luego de robar dos tubos fluorescentes con sus respectivas bases de la fachada de una carnicería.

El hecho fue detectado por personal de la Comisaría 2ª que se encontraba realizando recorridas de prevención en la zona. El intento de robo ocurrió en la intersección de las calles Almirante Brown y Mendoza, en Capital, detallo la fuente policial.

Tras la aprehensión, la Policía se dio intervención a la Unidad Fiscal de Flagrancia, que será la encargada de continuar con la investigación y el proceso judicial correspondiente.

Robo de ruedas y una garrafa

En la tarde del jueves 21 de agosto fueron recuperados elementos robados en La Bebida, Rivadavia. La Policía informó que el personal del Comando Radioeléctrico Oeste dio con el botín en un descampado, gracias a un llamado de un vecino.

Los efectivos policiales llegaron al descampado ubicado en las cercanías del barrio Nuevo Cuyo. Los policías hallaron 3 ruedas de automóvil, 1 garrafa de 15 kilos y 1 bomba de agua.

La Policía indicó que fue un llamado de un vecino el que alertó sobre la presencia de los elementos en el lugar. El testigo contó que sujetos escondieron los efectos en el descampado.

Los elementos robados fueron reconocidos por un hombre que sufrió un robo en su casa en el Lote Hogar 25-41. La Policía detalló que ladrones reventaron una de las puertas del domicilio, ingresaron y se hicieron con el botín.