El secretario de Seguridad, Enrique Delgado, admitió este jueves que existen debilidades en los procedimientos de control en los ingresos al Penal de Chimbas. Señaló la dificultad práctica y jurídica de someter a requisas invasivas a personas en situaciones especiales, como embarazadas o pacientes oncológicos.

“Hay una falencia: ingresa droga. Se va a trabajar en ese sentido”, dijo Delgado ante el móvil de Canal 13. En ese contexto enfatizó que, si bien el Servicio Penitenciario debe reforzar sus protocolos, también hay límites marcados por derechos y normativas.

“Estamos en una disyuntiva: está el derecho de la persona, el derecho de visita, el derecho de comunicación y el derecho del Estado de controlar”, explicó.

Delgado admitió que los controles no pueden ser “tan invasivos” en casos como el de una mujer embarazada. Mencionó el ejemplo de una visitante con fecha cercana de parto o pacientes oncológicos, lo que complica la eficacia de algunos equipos de detección: “La eficacia con el escáner y demás puede ser limitada en esos casos”. Por eso, dijo, se refuerzan requisas posteriores y controles diarios en todo el servicio penitenciario.

Sobre la estrategia para evitar el ingreso de sustancias, Delgado afirmó que el reajuste es permanente: “El servicio penitenciario tiene profesionales en la materia y cada vez que hay un hecho nuevo se hacen los reajustes correspondientes. Vamos buscando anticiparnos”.

El funcionario remarcó que la prioridad es minimizar al máximo el ingreso de drogas al interior y que, pese a los avances, el fenómeno sigue siendo una “lucha diaria” contra quienes intentan vulnerar controles: “La persona que está privada de la libertad está 24 horas analizando cómo infringir la ley o cómo lograr un beneficio”.