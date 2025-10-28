La tranquilidad de los vecinos rurales de Algarrobo Grande, en el departamento Sarmiento, volvió a verse alterada en las últimas horas tras un nuevo hecho de abigeato registrado en cercanías del control San Carlos, próximo al puesto María Soto, según publicó el medio Sarmiento Web.

Según el relato de un lugareño conocido como “Cacho”, un grupo de delincuentes ingresó al lugar durante la noche y faenó una cabra, llevándose además la cría. “Es terrible el daño que hacen”, lamentó el productor, al referirse tanto a la pérdida económica como al impacto emocional que estos ataques generan entre los trabajadores rurales.

De acuerdo con los testimonios de los pobladores, se trataría de una banda que actúa reiteradamente en la zona, atacando distintos puestos caprinos y dejando una creciente preocupación entre los productores del área. Los vecinos aseguran que los hechos se repiten con frecuencia y que los animales suelen ser sacrificados para el robo de carne.

Ante la denuncia, las autoridades policiales fueron notificadas y se espera la implementación de operativos de control y patrullaje para intentar dar con los responsables. Mientras tanto, los puesteros reclaman mayor presencia de seguridad en la zona rural.