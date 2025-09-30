En las últimas horas se generó un gran revuelo en San Juan, luego de que una artista local asegurara en redes que dejó el colegio por el bullyng que sufría. Ahora surgió una contraparte en la que una de sus compañeras, denunció ante la Policía de San Juan a la madre de la cantante asegurando que la acosa por redes sociales.

Todo comenzó cuando Valentina Echegaray, una vocalista sanjuanina con miles de seguidores en redes, subió un TikTok contando las situaciones de bullying que sufrió. Este video tomó una gran relevancia, haciendo que mucha gente comenzara a amenazar a quienes cursaban con ella.

Esta otra parte de la historia fue expuesta por Sol Rojas, una compañera de 18 años de la Valentina. Ella aseguró que luego de que la filmación mencionada se viralizara, llegaron muchísimas personas a insultarla por mensaje haciéndola responsable de todo lo que se había relatado.

“No pensé que iba a tener que hacer este video. Estoy recibiendo un montón de comentarios por TikTok diciéndome que soy una gorda, que soy una acosadora, que soy un montón de cosas. Nada de lo que está diciendo Valentina es verdad”, expresó.

Luego de relatar desde su perspectiva lo que realmente habría sucedido respecto a las situaciones de bullyng que denunció Gipsy M, Sol relató algo grave. La madre de la artista, una mujer de 43 años identificada como Soledad Echegaray, la estaría acosando por redes hace tiempo.

“Hago este video porque la madre filtró mi usuario de TikTok y un montón de personas me han empezado a insultar. No me parece que esté bien porque Valentina se queja de una supuesta violencia y a la vez promueve violencia hacia los demás. Ella hizo un live el lunes y su mamá de 43 años empezó a decir que yo que era una gorda, que era fea, que era esto, que era lo otro”, explicó.

Aseguró que de todas formas no le sorprende el accionar de la mujer, ya que su hija actuaría de la misma forma con sus compañeros por más que haya denunciado ser la víctima del bullying.

“Me parece muy bajo hablar del físico de los demás, cosa que Valentina se ha cansado de hacer con un montón de personas. Ahora lo hace la madre, una mujer de 43 años que dice que soy una gorda por internet. Yo acabo de cumplir los 18 años hace 2 meses. Tengo audios de esta mujer diciéndome que me medique porque estoy loca”, relató.

Esta situación llegó al punto en que Sol decidió presentarse en la comisaría más cercana a su domicilio, para presentar una denuncia formal en contra de Soledad Echegaray.

El citado artículo del Código de Faltas de San Juan, habla de “Actos turbatorios y desórdenes”. De ser encontrada culpable la sanción económica que podría recibir Echegaray oscila entre los 300 jus ($18.825.030) y 500 jus ($31.375.050).

Sin embargo, también puede resolverse mediante instrucciones especiales, trabajos de utilidad pública, clausura o incluso un arresto de 30 días. De todas formas, el juez siempre será el que tenga la última decisión luego de valorar la situación.

El video completo que posteó Sol en sus redes, mostrando la denuncia contravencional: