Denunciaron al "Panchito" Velázquez por un presunto abuso sexual a una menor

Una de las glorias del hockey sobre patines, incluso para muchos denominado el mejor jugador de la historia de este deporte, fue denunciado por presunto abuso sexual. La presunta víctima de abuso sexual sería una menor de edad, porque la denuncia fue radicada en LA UFI Anivi.

Según lo que Canal 13 San Juan pudo averiguar, el exjugador no se encuentra detenido mientras se lleva a cabo la investigación. La información que se tiene por el momento es que la víctima tendría 17 años y no mantiene ningún vínculo familiar con el presunto abusador.