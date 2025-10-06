ANIVI
Denunciaron al "Panchito" Velázquez por un presunto abuso sexual a una menor
El ex jugador de hockey, campeón del mundo con la Selección Argentina de hockey sobre patines, fue denunciado por un presunto abuso sexual a una menor.
Una de las glorias del hockey sobre patines, incluso para muchos denominado el mejor jugador de la historia de este deporte, fue denunciado por presunto abuso sexual. La presunta víctima de abuso sexual sería una menor de edad, porque la denuncia fue radicada en LA UFI Anivi.
Según lo que Canal 13 San Juan pudo averiguar, el exjugador no se encuentra detenido mientras se lleva a cabo la investigación. La información que se tiene por el momento es que la víctima tendría 17 años y no mantiene ningún vínculo familiar con el presunto abusador.