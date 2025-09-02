Una joven menor de edad denunció que dos delincuentes que le robaron el celular también intentaron secuestrarla. Todo ocurrió en una transitada zona de Caucete, la joven aseguró que se salvó gracias a dos personas que la ayudaron.

De acuerdo a lo que informó el periodista Ariel Rodríguez en el programa Todos Vivos, de Canal 13 de San Juan, todo ocurrió sobre las 23 de este lunes en la zona de Avenida de Los Ríos y Córdoba en Caucete.

A esa hora una joven estaba esperando el colectivo hasta que fue abordada por dos delincuentes que le arrebataron el celular y además, según denunció la chica, los hombres comenzaron a arrastrarla para tratar de subirla a la moto en la que iban y poder llevársela.

La joven aseguró que ella forcejeó para evitar que se la llevaran y agregó que en ese momento un hombre y una mujer que estaban en el lugar corrieron a ayudarla y evitaron que la secuestraran.

Tras este momento de terror, la chica fue a la Policía junto a su madre y puso la denuncia por el robo del celular y por lo que ellas definieron como un intento de secuestro.

Las autoridades iniciaron una investigación y lograron recuperar la moto en la que se produjo el intento de robo y que tenía un pedido de secuestro activo desde el 2 de junio, aunque no lograron detener a los ladrones, de quienes no se tiene mayores datos, solo se sabe que uno de los hombres llevaba un chaleco reflectante naranja y pantalón negro.

En medio del operativo policial, una unidad del Comando Radioeléctrico Este intervino en una persecución. Al ver el móvil policial, los vecinos de la zona comenzaron a lanzarle piedras al rodado que terminó con la luneta trasera que terminó destrozada.

Ahora las autoridades están realizando dos investigaciones. Por un lado, están tratando de dar con los hombres que cometieron el robo y el presunto intento de secuestro. Además, se inició una investigación para determinar quién fue el que arrojó las piedras y le causó daños al patrullero.