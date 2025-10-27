En medio de un domingo marcado por las elecciones legislativas, las autoridades informaron que un jubilado fue reportado desaparecido. En ese sentido, pidieron la colaboración de la comunidad para poder hallarlo.

Se trata de un hombre de 76 años de edad que fue identificado como Ángel Eduardo Correa. El hombre fue visto por última vez el 26 de octubre según lo que informó su familia a los efectivos que les tomaron la denuncia.

Luego de esto se activó el programa San Juan Te Busca. Mediante dicho protocolo, las autoridades publicaron su fotografía para que la comunidad pueda llamar al 911 si lo reconoce en la vía pública.

En ese sentido dieron también una descripción física. Correa es de tex trigueña, tiene ojos marrones, una altura de 1,60 metros y cabello cano rasurado. Sumado a esto estaba vistiendo pantalón gris, chomba blanca desteñida con rayas verdes horizontales; alpargatas color negras o zapatillas color azul con suela blanca.