Durante la mañana de este viernes 3 de octubre, las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad. Esto se debe a que se reportó la desaparición de una adulta mayor en la provincia de San Juan. Se trata de una mujer de más de 80 años de edad.

Desde la Policía de San Juan, activaron nuevamente el protocolo "San Juan Te Busca" para poder encontrar a Teofila de Dolores Cáceres. Esta vecina de 85 años de edad fue vista por última vez el pasado jueves 2 de octubre.

Sus seres queridos denunciaron en una comisaría que no lograban encontrarla, por lo que pidieron ayuda a las autoridades. En ese sentido dieron una detallada descripción de la mujer para que cualquier persona que la reconozca en la vía pública, pueda llamar al 911 para dar aviso.

Teofila tiene cara redonda, pelo largo canoso, nariz cóncava, boca chica y labios delgados. Sumado a esto tiene ojos marrones, es de tez trigueña y tiene una altura aproximada de 1,50 metros. Por otro lado informaron que la última vez que la vieron vestía un pantalón largo verde tipo floreado, remera de color blanco y marrón tipo leopardo. Además, utiliza un bastón marrón para movilizarse y también portaba una cartera negra.