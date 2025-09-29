Desde hace más de un día desapareció de su hogar una chica de 18 años. Su familia teme que alguien la haya captado como parte de una red de trata. Por eso piden ayuda para asegurarse de que la joven está bien.

La chica a la que buscan se llama Priscila Solange Barzola, y fue vista por última vez sobre las 6 de la mañana de este domingo en su casa del barrio Talacasto, en Chimbas.

Deolinda Bustos, madre de Priscila, contó a Diario 13 que su hija fue vista subiéndose a un auto durante la madrugada de este domingo. En el resto del día no recibieron novedades de la chica, por eso sobre las 15 horas de ayer pusieron la denuncia policial.

Con el paso de las horas, la familia pudo confirmar que este lunes en la mañana Priscila viajó a Buenos Aires en avión. “Pudimos comunicarnos con mi hija, nos dijo que estaba bien y hasta nos mandó una ubicación, nosotros tenemos familiares en Buenos Aires y le pedimos que fueran al lugar al que ella nos dijo que estaba, pero cuando llegaron no había nada en el lugar”, contó Deolinda con desesperación.

La madre de la chica agregó que esta situación dramática se agravó aún más cuando volvieron a hablar con la chica y ella les dijo que “quería volver a casa, pero que no podía”. A esto se sumó que la familia asegura que han recibido un llamado anónimo en el que les dijeron que no busquen más a Priscila.

“Tenemos mucho miedo porque nos dijeron que no busquemos más a mi hija y que levantemos la denuncia policial, porque si no la íbamos a encontrar bajo tierra”, aseguró esta madre, quien aclaró que no va a sacar la denuncia, ya que necesita que la Policía le confirme que su hija está bien.

Ante la pregunta de qué creen que le pasó a Priscila, Deolinda contó que les han llegado versiones de que la chica podría estar en manos de una red de trata de la que participaría un hombre peruano.

“Mi hija terminó el secundario y se estaba preparando para entrar a las Fuerzas Armadas, no es de salir mucho de casa, creemos que conoció a un hombre por medio del chat del juego Free Fire, allí chateo con alguien que la engatusó”, concluyó la mujer quien aseguró que no dejará de buscar a su hija hasta estar completamente segura de que se encuentra bien.

Las personas que tengan algún dato sobre esta chica pueden comunicarse con la línea gratuita del 911 que atiende las 24 horas.