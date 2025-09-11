Un nuevo dato clave surgió en la búsqueda de Esteban Germán Yuvero, el ingeniero sanjuanino de 32 años que está desaparecido desde el miércoles 10 de septiembre. Cámaras de seguridad del control San Carlos, en el límite con Mendoza, captaron el paso de su auto, un Ford Escort, aunque no se pudo determinar si era él quien conducía.

Fuentes policiales señalaron que en la filmación “se toma claramente el vehículo, pero no se distingue quién estaba en el interior”. Esa incertidumbre obliga a continuar con la investigación y mantiene abierto el operativo de búsqueda.

Desde que se radicó la denuncia, la Policía de San Juan y la UFI Genérica, a cargo del fiscal Ignacio Achem, coordinaron un despliegue que incluyó pedidos de colaboración a fuerzas de provincias vecinas, Gendarmería, Frontera, compañías de telefonía celular y Migraciones.

Mientras tanto, efectivos continúan entrevistando al círculo íntimo y a amigos del ingeniero en busca de datos que permitan dar con su paradero. El pedido a la comunidad sigue vigente: cualquier información debe ser aportada de inmediato al 911.