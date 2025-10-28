La policía de la Unidad de Apoyo Investigativo, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial, desarticuló una red de robos que operaba en el barrio Cura Brochero, en el departamento Albardón.

De acuerdo con la investigación, los autores del hecho y los receptores de lo sustraído fueron identificados por los efectivos policiales, y la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad dispuso diversas medidas judiciales de allanamiento en la zona.

Durante los operativos, la policía logró secuestrar varios elementos, entre ellos puertas corredizas, ventanas, un inodoro y otros objetos. Todos los bienes recuperados serán devueltos a su propietario.