Un operativo policial realizado en el departamento Chimbas culminó con la detención de un hombre imputado por narcotráfico y de una mujer acusada de incumplir una orden judicial. El procedimiento estuvo a cargo de la brigada de Drogas Ilegales y se desarrolló en la zona conocida como “Los Borges”.

De acuerdo con fuentes oficiales, durante los allanamientos se logró detener a un individuo con antecedentes vinculados a la venta de estupefacientes. Al mismo tiempo, las autoridades aprehendieron a una mujer que tenía pendiente una orden judicial por desobediencia, ya que no habría cumplido con medidas dictadas previamente por la Justicia.

En el lugar también se incautaron elementos de interés para la investigación, aunque por el momento no trascendieron detalles sobre la cantidad ni el tipo de droga encontrada. Los sospechosos quedaron a disposición de la Justicia y se espera que en las próximas horas se les formalicen cargos correspondientes.

El operativo forma parte de una serie de investigaciones destinadas a desarticular redes de narcotráfico en la provincia y a controlar el cumplimiento de disposiciones judiciales vigentes. Las autoridades confirmaron que las pesquisas continuarán para determinar si existen más personas involucradas en la organización delictiva.