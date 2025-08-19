Descontrol: una mujer causó destrozos en el hospital Rawson

Un momento de mucha tensión se vivió dentro del hospital Rawson el pasado lunes. Esto se debe a que una mujer perdió el control y comenzó a romper todo a su paso. Esta persona causó múltiples destrozos hasta que fue detenida.

La violenta es una sanjuanina de 37 años de edad, que fue identificada como Victoria Abril Cortez. Ella se presentó en el sector donde se realiza la admisión de pacientes dentro del mencionado nosocomio y allí ocurrió algo que se desconoce, pero que la hizo enfurecer.

La ciudadana reaccionó de la peor manera. Empezó a lanzar golpes en todas las direcciones, rompió un cristal, trizó otro de los vidrios que formaban el box de los empleados, dañó una imagen de la Virgen, golpeó un buzón de quejas y tiró un monitor. También agredió a trabajadores del lugar y del local “Full Time”.

Sumado a esto, una vez que salió del centro asistencial, dañó el parabrisas de un auto que estaba estacionado en Avenida Córdoba al 790. Se trataba de un Chevrolet Onix de color rojo que terminó con un elemento metálico clavado en su cristal frontal.

Luego de ocasionar estos disturbios, finalmente Cortez fue detenida por el personal policial del hospital Rawson. Esta mujer quedó a disposición de Flagrancia, vinculada a una causa caratulada como daño simple y agravado en concurso real.