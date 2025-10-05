Un operativo policial en el barrio René Favaloro, departamento Chimbas, terminó con la detención de dos mujeres y dos menores de edad acusados de protagonizar un robo triplemente agravado en perjuicio de una pareja.

Según informaron desde la Subcomisaría Cipolletti, las mujeres fueron identificadas como Nuñez Varela Ailén Nahir y Romero Ramírez Priscila, quienes junto con los menores ingresaron a una vivienda deshabitada y sustrajeron distintos elementos del hogar. Entre lo recuperado se encuentran ventanas, puertas, un inodoro y un lavamanos, además de otros objetos de valor.

El hecho fue descubierto gracias a la denuncia de los damnificados, lo que motivó la intervención inmediata del Destacamento Motorizado N.º 5. Los efectivos sorprendieron a los sospechosos en pleno robo, logrando aprehenderlos y asegurar los bienes antes de que fueran retirados del domicilio.

La fiscal María José Puebla ordenó la aplicación del procedimiento especial de Flagrancia, quedando las dos mujeres a disposición de la Justicia. En tanto, los menores fueron trasladados al Centro de Adiestramiento y Derivación (CAD), donde quedaron bajo resguardo mientras se avanza con las actuaciones correspondientes.

Las autoridades no descartan que haya más involucrados y continúan investigando para esclarecer completamente lo sucedido.