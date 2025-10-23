Se vivieron momentos de tensión en un camping situado en el departamento Rawson, durante las últimas horas. Esto se debe a que un joven de 19 años, que portaba dos cuchillo, fue visto intentando trepar una pared para ingresar a robar.

Todo sucedió en el interior del Camping Foecyt, donde fue detectado el accionar de un joven de 19 años de edad de apellido Sánchez. Este sujeto llegó al lugar portando armas blancas.

En un momento dado esta persona intentó trepar una pared para poder ingresar. Sin embargo, no se percató que efectivos policiales de la Subcomisaría B° Ansilta se dieron cuenta de su accionar, por lo que fueron rápidamente a detenerlo.

Allí comprobaron que Sánchez tenía en su poder un cable tipo taller y dos cuchillos, uno de ellos tipo serrucho. El sujeto quedó privado de su libertad en un calabozo y a disposición de Flagrancia.