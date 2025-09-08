Durante el pasado fin de semana se produjo un impactante incendio en San Juan. El mismo se dio en un establecimiento donde una empresa guardaba sus siete colectivos, los cuáles terminaron destruidos completamente. Ahora se supo que todo se dio por un cortocircuito dentro de una de las unidades.

El desesperante episodio se produjo en horas de la noche del pasado sábado 6 de septiembre, en la calle Independencia, en el interior de Villa Huarpe. Esta empresa que gira bajo el nombre “Nacho”, que no presta su servicio a la Red Tulum sino que realizar traslados particulares, perdió todas sus unidades.

Si bien la pericia realizadas por Bomberos todavía no arrojaron resultados, trascendió que los peritos que trabajaron en el lugar, detectaron un cortocircuito. El mismo se produjo en uno de los propios colectivos, provocando que se incendiara y las llamas se extendieran hacia los otros vehículos.