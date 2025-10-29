Un adolescente de 17 años fue aprehendido en Pocito tras intentar robar en una vivienda ubicada en calle Quiroz y Mendoza. El hecho ocurrió cerca de las 16:40, cuando un llamado alertó a la policía sobre un joven que escapaba con varios objetos sustraídos.

El sospechoso fue interceptado en calles Cúneo y Juan Jufré, pero al advertir la presencia policial arrojó una mochila dentro del jardín de una casa e intentó seguir su huida. Sin embargo, los efectivos lograron detenerlo a pocos metros.

Dentro de la mochila hallaron cuatro cámaras fotográficas de distintas marcas (Havimen, Olympus, Canon y Kodak), además de relojes, collares, pulseras, medallas religiosas y una cámara instantánea, entre otros elementos de valor.

Poco después, una vecina de apellido Padilla, de 29 años, denunció que alguien había forzado una ventana e ingresado a su vivienda, llevándose esos mismos objetos. Tras el reconocimiento, se confirmó que se trataba de los bienes sustraídos.

El adolescente, identificado con el apellido Lobos y residente en el barrio Teresa de Calcuta, quedó vinculado a una causa por robo agravado por escalamiento en grado de tentativa.

Por orden del Primer Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia, a cargo del secretario Carlos Ponce, el joven fue restituido a sus padres, una vez presentada la documentación correspondiente.