Desde joyas hasta cámaras: mirá todo lo que robó un menor
El muchacho intentó huir con una mochila repleta de objetos de valor la tarde del pasado martes.
Un adolescente de 17 años fue aprehendido en Rawson tras intentar robar en una vivienda ubicada en calle Quiroz y Mendoza. El hecho ocurrió cerca de las 16:40, cuando un llamado alertó a la policía sobre un joven que escapaba con varios objetos sustraídos.
El sospechoso fue interceptado en calles Cúneo y Juan Jufré, pero al advertir la presencia policial arrojó una mochila dentro del jardín de una casa e intentó seguir su huida. Sin embargo, los efectivos lograron detenerlo a pocos metros.
Dentro de la mochila hallaron cuatro cámaras fotográficas de distintas marcas (Havimen, Olympus, Canon y Kodak), además de relojes, collares, pulseras, medallas religiosas y una cámara instantánea, entre otros elementos de valor.
Poco después, una vecina de apellido Padilla, de 29 años, denunció que alguien había forzado una ventana e ingresado a su vivienda, llevándose esos mismos objetos. Tras el reconocimiento, se confirmó que se trataba de los bienes sustraídos.
El adolescente, identificado con el apellido Lobos y residente en el barrio Teresa de Calcuta, quedó vinculado a una causa por robo agravado por escalamiento en grado de tentativa.
Por orden del Primer Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia, a cargo del secretario Carlos Ponce, el joven fue restituido a sus padres, una vez presentada la documentación correspondiente.