En la tarde de este jueves fueron recuperados elementos robados en La Bebida, Rivadavia. La Policía informó que el personal del Comando Radioeléctrico Oeste dio con el botín en un descampado, gracias a un llamado de un vecino.

Los efectivos policiales llegaron al descampado ubicado en las cercanías del barrio Nuevo Cuyo. Los policías hallaron 3 ruedas de automóvil, 1 garrafa de 15 kilos y 1 bomba de agua.

La Policía indicó que fue un llamado de un vecino el que alertó sobre la presencia de los elementos en el lugar. El testigo contó que sujetos escondieron los efectos en el descampado.

Los elementos robados fueron reconocidos por un hombre que sufrió un robo en su casa en el Lote Hogar 25-41. La Policía detalló que ladrones reventaron una de las puertas del domicilio, ingresaron y se hicieron con el botín.

Elementos robados en Caucete

La Brigada de Investigaciones Este recuperó una bicicleta que había sido robada la noche del pasado 12 de agosto a la familia García, residente del barrio Enoe Mendoza, según informaron fuentes policiales.

Tras una intensa búsqueda, el personal policial halló el rodado, una bicicleta mountain bike rodado 29, marca Top Mega, oculta entre la maleza en un descampado ubicado detrás del barrio Ruta 20.

Por directivas del Ayudante Fiscal Sánchez de la UFI, la bicicleta fue reconocida y entregada a sus dueños. La policía continúa con las investigaciones para identificar y detener al autor del robo.