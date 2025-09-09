Un importante operativo policial se desarrolló en los barrios Colón y Bono Green, donde efectivos de la fuerza concretaron allanamientos en el marco de una investigación por robos ocurridos en la zona. Como resultado, se secuestraron diversos objetos de valor, entre ellos una motocicleta 110 cc, una patineta eléctrica, cámaras filmadoras y fotográficas, entre otros.

En el procedimiento también se logró la detención de Luciano Olivera, un joven de 25 años que quedó vinculado no solo a esta causa, sino también a otras investigaciones en trámite bajo la órbita de la UFI Delitos contra la Propiedad.

De acuerdo con lo informado, el sospechoso fue trasladado a la Comisaría 13, donde permanece alojado mientras avanza el proceso judicial. La fiscalía interviniente indicó que las tareas investigativas continuarán con el objetivo de esclarecer la totalidad de los hechos y determinar si existen más personas involucradas en la red delictiva.

Con este nuevo golpe al delito contra la propiedad, las autoridades remarcaron la importancia de las denuncias de las víctimas y de los operativos coordinados entre la Policía y la Justicia para recuperar bienes y poner a disposición de los tribunales a los responsables.