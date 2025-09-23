Angustia y desesperación fue lo que sintió una madre sobre el mediodía de este martes. En inmediaciones de Calle 14 y Alfonso XIII, en Pocito, su hijo de 5 años se le perdió de vista en tan solo unos segundos. Inmediatamente, la joven mujer dio aviso a la Policía.

Para auxiliar a María Luján Bates de 22 años llegó el agente Alex Martínez de la Unidad Operativa La Rinconada. Como el efectivo estaba realizando recorridas por la zona, al ponerse al tanto por la madre de hacia donde se podría haber ido el pequeño, salió en moto a buscarlo en un descampado.

Los minutos pasaban y Thiago Jesús no aparecía. Afortunadamente, tras recorrer un largo tramo, el efectivo encontró al niño, quien al verlo se asustó y rompió en llanto. La Policía informó que el pequeño fue encontrado en perfecto estado de salud.

Las características del caso provocaron que no se tramitara con ninguna UFI, pero se realizó un acta de constatación.

Insólito hecho en Santa Lucía

Un hombre fue detenido en Santa Lucía acusado del delito de abuso de arma de fuego tras un episodio ocurrido en la tarde del domingo. El hecho se registró en Avenida Libertador Este 4990 y motivó la intervención de efectivos de la Comisaría 5ª.

Según indicaron testigos, el sujeto identificado como Rubén Torés habría realizado al menos dos disparos al aire y luego se refugió en su vivienda. Al arribar al lugar, los uniformados encontraron una bolsa de nylon verde oculta debajo de una camioneta estacionada, la cual contenía un arma de fuego.

Para resguardar la seguridad de mujeres y menores que se encontraban en la zona, el personal actuante secuestró el arma sin manipularla y procedió a la aprehensión del sospechoso. A Torés se le colocaron bolsas de papel en las manos para preservar posibles rastros de pólvora.

La fiscal María José Puebla dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia, bajo el cual quedó a disposición de la Justicia.