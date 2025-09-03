El pasado martes un hombre se presentó en la comisaría 6° para presentar una impactante denuncia. Se trata de que un grupo integrado por tres mujeres y un hombre armado, irrumpieron en su casa para darle una salvaje golpiza a su amiga.

El episodio se registró en una vivienda que está situada en el barrio Belgrano de Rawson, precisamente sobre la calle Triunvirato. Allí reside un sanjuanino de apellido Jofré, quien había recibido la vista de una de sus amigas, identificada como Tello.

Cuando ellos compartían un momento juntos algo totalmente sorpresivo ocurrió: cuatro personas se colaron en su casa de forma violenta. Se trataba de tres mujeres, que fueron directamente a golpear a Tello, junto a un hombre que portaba un arma de fuego. Según lo que informó Tiempo de San Juan esta última persona apuntó a Jofré, exigiéndole que “no se meta” para que “se arreglen ellas”.

Las agresoras le causaron graves lesiones en el rostro a la víctima, al propinarle un sin número de golpes de puño. Luego de esto los agresores se retiraron, mientras los afectados pedían ayuda. Si bien la mujer herida no quería realizar la denuncia, su amigo se se presentó en la comisaría 6° para contar lo acontecido.

Cabe destacar que en un principio la investigación del caso quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad, ya que durante el ataque desapareció el celular de la víctima.