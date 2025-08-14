En el marco de una investigación internacional, las autoridades de Paraguay detuvieron en la ciudad de Nanawa a un ciudadano argentino acusado de ser un importante eslabón en el tráfico de fentanilo y ketamina hacia Chile.

El operativo fue el resultado de un trabajo conjunto entre la Sección de Investigaciones Antidrogas de Clorinda y la Oficina Central Nacional de Interpol en Asunción, que permitió identificar y ubicar al sospechoso, sobre quien pesaba una alerta roja internacional.

Según informaron fuentes oficiales, el detenido sería el responsable del envío de más de 500 ampollas de fentanilo y casi cinco kilogramos de ketamina, decomisados el 15 de mayo en Clorinda mientras eran trasladados en encomiendas con identidades falsas rumbo a Chile.

La investigación reveló que el cargamento fue despachado desde territorio argentino y buscaba atravesar la frontera utilizando la zona limítrofe como punto de tránsito. La detención en Paraguay se concretó gracias al intercambio de información y coordinación entre las fuerzas de ambos países.

El hombre quedará a disposición de la Justicia argentina a través del correspondiente proceso de extradición, en una causa que busca desarticular una red con conexiones en distintos puntos de Sudamérica.