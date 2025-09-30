Un importante avance se registró en la investigación del triple femicidio ocurrido en Florencio Varela. “Pequeño J”, señalado como presunto autor intelectual de los asesinatos, fue detenido en Perú por la Policía Bonaerense, tras un trabajo de seguimiento y análisis de comunicaciones telefónicas que permitió dar con su paradero.

El arresto se produjo poco más de una hora después de la captura de su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, en Lima, lo que eleva a nueve el total de detenidos vinculados a los femicidios de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi.

Las autoridades continúan con las tareas de recolección de pruebas y peritajes para esclarecer la mecánica de los crímenes y el rol de cada detenido, mientras coordinan acciones con organismos internacionales para reforzar la investigación.

El triple femicidio, vinculado al narcotráfico, sigue siendo uno de los casos más resonantes en la provincia de Buenos Aires, y la detención de “Pequeño J” representa un paso clave para avanzar en el esclarecimiento judicial.