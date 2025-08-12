Un operativo policial realizado por la Brigada de Investigaciones Este D-5, junto a la UFI de Delitos contra la Propiedad, terminó con la captura de un hombre conocido en el ambiente delictivo como “El Saviola”. El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda del Loteo Municipal Las Chacritas, en 9 de Julio, tras un allanamiento autorizado por la Justicia.

El detenido, identificado como Morán, está acusado de haber protagonizado un violento asalto el pasado sábado en una casa de calle Río Negro, en Caucete. De acuerdo al reporte oficial, el delincuente ingresó al domicilio, golpeó a la dueña de casa y se llevó varios objetos de valor.

Las investigaciones revelaron que Morán cuenta con un frondoso prontuario por delitos contra la propiedad y las personas. Además, tenía vigente un pedido de captura por un robo cometido este mismo año.

En el allanamiento, los efectivos recuperaron un estéreo para auto y una motocicleta Gilera Smash de 110 cc, elementos que fueron reconocidos por la víctima como parte de lo robado durante el asalto.

La Policía informó que el detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las medidas para esclarecer si está vinculado a otros hechos delictivos en la zona.