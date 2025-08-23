En las últimas horas un sujeto muy conocido en el ambiente delictivo, fue capturado en San Juan. Se trata de un malviviente apodado como “Sombra”, el cual había recuperado su libertad apenas hace 2 meses.

Se trata de Román Emanuel Núñez, quien había salido del Penal de Chimbas en el mes de junio. Sin embargo recientemente se descubrió que ingresó a robar a una vivienda situada en el Loteo Horizonte Andino, en el departamento Rawson.

Luego de colarse dentro para sustraer objetos de valor, intentó darse a la fuga pero no pasó desapercibido. “Sombra” fue grabado por una cámara de seguridad que dio aviso a la propietaria quien inmediatamente llamó al 911.

Gracias a esto efectivos de la Unidad Operativa Ansilta se involucraron y lograron detenerlo. Finalmente Núñez quedó otra vez privado de su libertad y vinculado a una causa por el delito de Hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa.