Un importante golpe al contrabando se concretó este fin de semana en Mendoza. Gendarmería Nacional decomisó mercadería de origen extranjero valuada en más de $90 millones, que ingresaba desde Chile sin la documentación correspondiente.

Los procedimientos fueron realizados por efectivos del Escuadrón 27 “Uspallata” en distintos puntos de la Ruta Nacional 7. En uno de los controles, la Patrulla Fija “Los Árboles” detuvo un vehículo proveniente de Chile en el que viajaban dos ciudadanos argentinos, quienes transportaban bultos con ropa, artículos de bazar y otros productos ilegales sin aval aduanero. El fiscal de turno ordenó el secuestro de la mercadería y dio intervención a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP-ARCA). El avalúo oficial alcanzó los $88.572.417.

En otro procedimiento, los gendarmes controlaron un camión internacional de cargas con destino a Buenos Aires. En la cabina del conductor se halló un repuesto mecánico que no contaba con la documentación necesaria para justificar su ingreso al país.

Asimismo, personal de la Sección Reforzada “Punta de Vacas” detectó que en el rodado había cajas con taladros, tuercas, arandelas, tornillos y pernos, todo de origen extranjero y sin aval aduanero. Esta mercadería fue valuada en $5.000.000.

En total, los operativos permitieron el secuestro de mercadería ilegal por más de $90 millones, reforzando el control en uno de los principales pasos fronterizos del país.