Detuvieron a dos hombres que asaltaron a dos extranjeros que estaban acampando

Una pareja de extranjeros, uno de Rumania y otro de Turquía, que realizaban excursionismo por la provincia de San Juan, fueron asaltados en la noche del 15 de agosto de 2025 mientras acampaban en una arboleda frente al Cementerio de Albardón, en Ruta 40.

Según el relato de las víctimas, dos sujetos armados con un arma blanca les sustrajeron una mochila con efectos personales y un celular marca Samsung.

Los damnificados pidieron auxilio a un transeúnte, quien llamó al 911. Personal policial de la Comisaría 18° llegó al lugar y entrevistó a los damnificados con ayuda de un intérprete policial.

Los efectivos se trasladaron a un descampado ubicado al oeste de Ruta 40 por calle Franchini, donde sorprendieron a dos personas trasladando los efectos sustraídos. Los acusados fueron identificados como "el Quico" Poblete de Albardón y otro de apellido Santiago, oriundo del departamento Caucete, ambos con antecedentes policiales.

Intervino la UFI de delitos contra la propiedad, y a través del Juez de garantía se ordenó la detención de los acusados en la Comisaría 18° Albardón.