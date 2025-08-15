En un rápido operativo, personal de la Subcomisaría Buenaventura Luna logró la aprehensión de dos hombres y el hallazgo de elementos robados en el departamento Pocito. El hecho se registró en inmediaciones de Calle Independencia y Calle Lemos, tras la denuncia de un vecino.

El damnificado, identificado como el señor Costa, relató a los uniformados que el inmueble en cuestión —actualmente deshabitado y en alquiler— había sido violentado en sus accesos delantero y trasero. Según indicó, los presuntos autores, Daniel Flores y Jonathan Molina, ingresaron al lugar y se llevaron varios elementos del baño y una reja de hierro.

Entre lo sustraído figuraban:

Un lavamanos con su pie.

Un inodoro.

Una reja de ventana de hierro del frente de la vivienda.

Minutos después, en Calle Independencia y Jáchal, los efectivos interceptaron a los sospechosos, quienes llevaban una bolsa de arpillera con una reja de hierro, un pie de lavamanos color rosado y un inodoro del mismo color.

El fiscal de turno, Dr. Romero Facundo, se hizo presente en el lugar y coordinó el procedimiento junto a la Dra. Virginia Branca, dando inicio al proceso especial de Flagrancia. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia.