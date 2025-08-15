Detuvieron a dos hombres y recuperaron objetos robados en Pocito
Dos sujetos fueron aprehendidos por la Policía en Pocito luego de sustraer elementos de un domicilio deshabitado. El procedimiento terminó con la recuperación de los objetos y la intervención de Flagrancia.
En un rápido operativo, personal de la Subcomisaría Buenaventura Luna logró la aprehensión de dos hombres y el hallazgo de elementos robados en el departamento Pocito. El hecho se registró en inmediaciones de Calle Independencia y Calle Lemos, tras la denuncia de un vecino.
El damnificado, identificado como el señor Costa, relató a los uniformados que el inmueble en cuestión —actualmente deshabitado y en alquiler— había sido violentado en sus accesos delantero y trasero. Según indicó, los presuntos autores, Daniel Flores y Jonathan Molina, ingresaron al lugar y se llevaron varios elementos del baño y una reja de hierro.
Entre lo sustraído figuraban:
- Un lavamanos con su pie.
- Un inodoro.
- Una reja de ventana de hierro del frente de la vivienda.
Minutos después, en Calle Independencia y Jáchal, los efectivos interceptaron a los sospechosos, quienes llevaban una bolsa de arpillera con una reja de hierro, un pie de lavamanos color rosado y un inodoro del mismo color.
El fiscal de turno, Dr. Romero Facundo, se hizo presente en el lugar y coordinó el procedimiento junto a la Dra. Virginia Branca, dando inicio al proceso especial de Flagrancia. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia.