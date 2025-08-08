La Subcomisaría Ansilta logró la detención de dos sujetos que fueron sorprendidos intentando sustraer materiales de construcción en el Loteo Horizonte Andino, departamento Rawson.

El hecho ocurrió cerca de las 14:30 horas, cuando un albañil que trabajaba en la obra se comunicó con el Sistema de Emergencias 911 para denunciar la presencia de personas en actitud sospechosa. De inmediato, personal policial que realizaba tareas de prevención en la zona acudió al lugar.

En coordinación con distintas dependencias, se cercó la zona y se procedió a la aprehensión de Riveros Díaz Alan, de 21 años, y Díaz Guzmán Axel Gabriel, de 18 años, ambos domiciliados en el Barrio Alameda de Rawson.

Los jóvenes no lograron evadir el operativo policial y fueron encontrados con varios elementos apilados, entre ellos hierros y herramientas, que pretendían llevarse. La damnificada es una mujer de 40 años, residente en Capital, propietaria de los materiales.