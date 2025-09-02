Dos adolescentes de 16 años fueron aprehendidos en pleno centro de Capital acusados de haber robado una motocicleta de alta gama valuada en unos $7 millones. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Brigada de Investigaciones Central y de la Dirección D-5, quienes detectaron a los jóvenes circulando en actitud sospechosa a bordo de una Yamaha Ténéré Adventure.

El operativo se concretó en la intersección de calles General Paz y Santiago del Estero. Cuando los efectivos intentaron detenerlos, los menores intentaron escapar, pero fueron reducidos rápidamente gracias al apoyo de la Subcomisaría Ansilta.

Tras las averiguaciones correspondientes, se comprobó que la moto había sido sustraída del interior de una vivienda ubicada en Avenida Córdoba, lo que terminó de confirmar la acusación en su contra.

Ambos adolescentes quedaron a disposición del Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, que será el encargado de definir su situación procesal mientras la moto recuperada fue restituida a su propietario.